Консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали
20:09, 6 Июль, 2021
Консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.
К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права.
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