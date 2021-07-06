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Консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали

Консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали

Консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.

К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права.


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