Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.

Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Поисковые работы продолжаются. Остатки здания были снесены на выходных.