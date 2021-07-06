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Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.

Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Поисковые работы продолжаются. Остатки здания были снесены на выходных.


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