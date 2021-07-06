С 6-9 июля в отдельных регионах Армении ожидается дождь с грозой

С 6-11 июля в Араратской долине и ее предгорьях, предгорьях региона Вайоц Дзор, долинах региона Сюник и городе Ереван ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на территории Армении после полудня с 6-9 июля в отдельных регионах ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. С 10-11 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван 6-го и с 10-11 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 7-9 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.