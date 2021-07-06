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Совет НС отменил решение о назначении Эрикназ Тигранян 

Совет НС отменил решение о назначении Эрикназ Тигранян 

Совет НС отменил решение о назначении члена фракции «Мой шаг» Эрикназ Тигранян членом Конкурсного совета, формируемого для избрания кандидатов на пост председателя Антикоррупционного  комитета. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт Национального Собрания.

Совет постановил признать утратившим силу решение Совета НС РСНС-041-А от 29 июня 2021 г. «О назначении члена Конкурсного совета, формируемого для избрания кандидатов на пост председателя Антикоррупционного  комитета».


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