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Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту РФ

Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту РФ

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета АН-24 на Камчатке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, пожелав им стойкости духа и мужества.


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