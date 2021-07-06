Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту РФ

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета АН-24 на Камчатке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, пожелав им стойкости духа и мужества.