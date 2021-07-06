Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета АН-24 на Камчатке. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“Oт имени народа Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с крушением АН-24 на Камчатке.

В этот скорбный час прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким погибших”.