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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета АН-24 на Камчатке. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

Oт имени народа Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с крушением АН-24 на Камчатке.

В этот скорбный час прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким погибших”.


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