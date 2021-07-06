Азербайджанские военнослужащие украли в Хнацахе 3 головы крупного скота

В селе Хнацах Сюникской области азербайджанские военнослужащие украли у несовершеннолетнего пастуха три головы крупного рогатого скота, а в селе Тех воспрепятствовали сбору пшеницы. Как сообщает Арменпресс, с заявлением об этом выступил защитник прав человека Армении.

«Сегодня защитник прав человека Армении получил два звонка о нарушении прав жителей сел Хнацах и Тех азербайджанскими военнослужащими.

В результате было выяснено, что пастух села Хнацах на пастбищах на территории Республики Армения 6 июля 2021 года, как обычно, пас в селе 40 голов крупного рогатого скота, принадлежащих двум семьям. Пастуху помогал его 13-летний ребенок.

В районе с 06:00 до 06:30 утра 3 голов крупного рогатого скота подошли к месту дислокации вооруженных сил Азербайджана. Рядом с этими животными был ребенок, который старался не подпускать их к азербайджанской позиции. Однако азербайджанские военнослужащие сами подошли к животным, закричали, что это их территория, похитили животных и загнали на свою сторону.

Согласно полученной информации, пастух немедленно проинформировал главу укрупненной общины Тех о похищении. Получив сигнал тревоги, последний немедленно связался с служащими первого армейского корпуса ВС Армении и российскими миротворцами, после чего удалось только вернуть скот пастуху.

Другой инцидент касается нарушения прав жителей села Тех. В частности, сегодня жители села поехали с сельскохозяйственной техникой в близлежащий район села для уборки урожая пшеницы, посеянной ими в прошлом году. Однако азербайджанские военнослужащие из-за наблюдения за территорией не разрешили собирать пшеницу.

Информацию жителей села проверил офис защитника прав человека в ходе бесед с главой расширенной общины Тех и жителями. О первом инциденте также сообщили в ряде СМИ.

Эти преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на лишение граждан Республики Армения возможности жить, владеть имуществом, других жизненно важных прав, заниматься животноводством и получать семейный доход», - говорится в сообщении омбудсмена.

Отмечается, что эти инциденты еще раз доказывают, что для защиты населения Армении от преступных действий вооруженных сил Азербайджана необходимо в срочном порядке создать зону безопасности.