Кандидат в депутаты от блока «Армения» Армен Чарчян переведен в УИУ «Вардашен»

Кандидат в депутаты от блока «Армения», директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян переведен в исправительное учреждение «Вардашен». Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сообщил его адвокат Эрик Алексанян, добавив, что он был переведен 3 июля.

«Не то, что он здоров. У него диабет», - сказал Алексанян.

По словам адвоката, когда Чарчян был переведен в пенитенциарное учреждение, от врача поступило соответствующее направление о том, что ему необходимо медицинское обследование, и что в настоящее время за ним не осуществляется медицинское наблюдение.

«Уже принимаются соответствующие меры по переводу осужденных в больницу», - добавил Алексанян.

Напомним, что кандидат в депутаты от блока «Армения», директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян был арестован 23 июня. Ему предъявлено обвинение по п. 2 ч. 4 ст. 154.2 (воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК Армении.

В опубликованном накануне выборов в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.