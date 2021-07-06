В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник в Румынии в 14:20 (совпадает с мск) в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка средней силы находился на глубине 133 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в 2020 году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января в уезде Вранча на глубине 121 км.