Выпускники, окончившие Военный университет с отличием, получили почетные грамоты и памятные медали
6 июля в административном комплексе Министерства обороны Республики Армения состоялась торжественная церемония награждения выпускников, окончивших Военный университет им. Вазгена Саркисяна с отличием.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
На церемонии присутствовали начальник Генштаба ВС, генерал-лейтенант Артак Давтян, заместители начальника Генштаба ВС и начальники управлений.
С целью поощрения выпускников, проявивших отличную успеваемость и высокую дисциплину, от имени министра обороны Армении были вручены почетные грамоты и памятные медали “Отличник учебы”. В заключение за многолетнюю и самоотверженную службу генерал-лейтенант Артак Давтян выразил признательность генерал-майору Армену Варданяну и генерал-майору Ишхану Матевосяну, вручив им грамоты и памятные медали.
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