Выпускники, окончившие Военный университет с отличием, получили почетные грамоты и памятные медали

6 июля в административном комплексе Министерства обороны Республики Армения состоялась торжественная церемония награждения выпускников, окончивших Военный университет им. Вазгена Саркисяна с отличием.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

На церемонии присутствовали начальник Генштаба ВС, генерал-лейтенант Артак Давтян, заместители начальника Генштаба ВС и начальники управлений.

С целью поощрения выпускников, проявивших отличную успеваемость и высокую дисциплину, от имени министра обороны Армении были вручены почетные грамоты и памятные медали “Отличник учебы”. В заключение за многолетнюю и самоотверженную службу генерал-лейтенант Артак Давтян выразил признательность генерал-майору Армену Варданяну и генерал-майору Ишхану Матевосяну, вручив им грамоты и памятные медали.