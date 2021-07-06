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Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета Республики Армения

Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета Республики Армения

6 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую председателем Следственного комитета Республики Армения Айком Григоряном. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся расширения взаимодействия и многостороннего сотрудничества между соответствующими структурами Республики Арцах и Республики Армения.

Во встрече участие приняли и председатель Следственного комитета Республики Арцах Игорь Григорян и руководитель Аппарата президента Республики Арцах Карен Шахраманян.


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