Никол Пашинян в Москве встретится с Владимиром Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля с рабочим визитом вылетит в Российскую Федерацию. В Москве состоится встреча Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят вопросы армяно-российской стратегической повестки.

Они обсудят и вопросы, связанные с реализацией пунктов трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, с оказанием гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшего в результате боевых действий, а также с восстановлением экономических и транспортных связей в регионе.