Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Следствие рассматривает три версии катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, среди них погодные условия и ошибка экипажа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.

По данным СК, на борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. "По предварительной информации, обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана", - сообщили в ведомстве.

Следственная группа выехала на место происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет. Продолжаются допросы свидетелей случившегося,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, причиной крушения стала ошибка экипажа в условиях плохой видимости. Самолет врезался в скалу, его обломки упали в Охотское море. В экстренных службах сообщили, что экипаж не сообщал о неполадках на борту, перед вылетом самолет был технически исправен.