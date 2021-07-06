Ваан Керобян с российским коллегой обсудил перспективы производства вакцины «Спутник V» в Армении

5 июля для участия в 11-ой Международной промышленной выставке «Иннопром-2021», и в мероприятиях, организуемых в рамках выставки, в РФ выехала делегация во главе с исполняющим обязанности министра экономики Армении Ваганом Керобяном. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В составе делегации-заместитель министра Нарек Терьян, начальник Управления развития промышленности Министерства экономики Армении Армен Еганян и начальник управления внешних связей Армен Айвазян.

5 июля на Международной промышленной выставочной площадке «Иннопром-2021» состоялась встреча и. о. министра экономики Армении Ваана Керобяна с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

В теплой дружественной атмосфере был обсужден ряд важных вопросов, направленных на углубление торгово-экономических отношений Армения-РФ и сотрудничества в сфере промышленности.

Стороны коснулись перспектив развития торгово-экономического взаимодействия между Арменией и Свердловской областью и активизации работы совместной рабочей группы, созданной в 2020 году.

В ходе встречи обсуждались также перспективы расширения деятельности российских компаний в свободных экономических зонах Армении.

Армянская сторона пригласила российские промышленные предприятия в качестве потенциальных бенефициаров принять участие в новом промышленном парке “Арарат”, а также в проекте Инженерный город.

Были затронуты и возможности производства солнечных панелей в Армении и экспорта в третьи страны с участием российских компаний, а также вопросы, связанные с перспективами производства российской вакцины «Спутник V» в Армении.

В тот же день Ваган Керобян принял участие в главной пленарной сессии выставки, которая носила название «От гибкого производства до сотрудничества в сфере высоких технологий. Новые перспективы”.

В международной промышленной выставке «Иннопром-2021» в этом году принимают участие более 43 000 посетителей и 600 промышленных компаний.

В рамках визита в РФ 6 июля и. о. министра экономики Армении Ваан Керобян и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали Соглашение о реализации внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере между Министерством экономики Армении и правительством Свердловской области.

Сроки соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, которое в течение 10 лет являлось прочной правовой основой для развития научного, технического и культурного сотрудничества, завершились в 2018 году.

В целях увеличения объемов торговли, сохранения положительной динамики, разработки и реализации совместных научно-технических программ правительство Свердловской области в 2019 году предложило рассмотреть возможность подписания договора на новый срок.

Подписание соглашения будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, направленного на развитие инфраструктуры, реализацию совместных программ, а также установлению новых деловых отношений между Республикой Армения и Свердловской областью. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности, торговли и всех других возможных сферах.