Азербайджан начнет сфальсифицированный судебный процесс по делу еще двух армянских военнопленных

Власти Азербайджана, нарушая нормы международного права о военнопленных, начинают очередной сфальсифицированный судебный процесс, на этот раз против Давида Тиграновича Давтяна и Георгия Рубеновича Суджяна.

Как передает Арменпресс, азербайджанские СМИ сообщили, что расследование уголовного дела против армян завершено. Они были признаны виновными по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана.

Все обвинительные заключения направлены в Бакинский суд, расследующий тяжкие преступления.

Предварительные слушания назначены на 14 июля.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям во время судебного процесса против 14 армянских военнопленных прокурор “за незаконное пересечение границы Азербайджана потребовал приговорить обвиняемых Гегама Самвеловича Серобяна, Грача Арзумановича Авакяна к 5 годам лишения свободы, а Армена Егиазаровича Багасяна, Гора Ваграмовича Гаспаряна, Камо Сефиляна, Володю Вачагановича Акопяна, Геворка Норайровича Асертяна, Сисака Гришаевича Енгояна, Альберта Комоевича Петросяна, Ромика Мисаковича Седракяна, Арама Гарниковича Миносяна, Мкртыча СимоновичаМиносяна, Эдгара Вачагановича Матесяна и Юрия Тиграновича Карапетяна к 2 годам лишения свободы.

Бакинский суд приговорил Гегама Серобяна и Грача Авагяна к 4 годам лишения свободы, остальных - к 6 месяцам лишения свободы. Другие обвинения с них сняты.