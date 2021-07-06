Авиакомпания «Eurowings» начинает рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн
15:05, 6 Июль, 2021
Немецкая бюджетная авиакомпания «Eurowings» с 6 августа начнет полеты по маршруту Кельн-Ереван-Кельн. Об этом Арменпресс сообщили компании «Международные аэропорты. Армения».
«Рейсы будут выполняться один раз в неделю, каждую пятницу».
«Для получения более подробной информации о наличии авиабилетов, их приобретении необходимо обращаться в авиакомпанию», - говорится в сообщении.
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