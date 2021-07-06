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Авиакомпания «Eurowings» начинает рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн

Авиакомпания «Eurowings» начинает рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн

Немецкая бюджетная авиакомпания «Eurowings» с 6 августа начнет полеты по маршруту Кельн-Ереван-Кельн. Об этом Арменпресс сообщили  компании «Международные аэропорты. Армения».

«Рейсы будут выполняться один раз в неделю, каждую пятницу».

«Для получения более подробной информации о наличии авиабилетов, их приобретении необходимо обращаться в авиакомпанию», - говорится в сообщении.


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