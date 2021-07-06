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СМИ: у полицейского блокпоста в Кабуле произошел взрыв

СМИ: у полицейского блокпоста в Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел во вторник в Кабуле. Как сообщил афганский телеканал Ariana со ссылкой на источники в спецслужбах, инцидент произошел у полицейского блокпоста в седьмом районе Кабула.

По предварительным данным, речь идет о взрыве начиненного тротилом автомобиля. Других подробностей пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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