СМИ: у полицейского блокпоста в Кабуле произошел взрыв
Мощный взрыв прогремел во вторник в Кабуле. Как сообщил афганский телеканал Ariana со ссылкой на источники в спецслужбах, инцидент произошел у полицейского блокпоста в седьмом районе Кабула.
По предварительным данным, речь идет о взрыве начиненного тротилом автомобиля. Других подробностей пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 15:05 Авиакомпания «Eurowings» начинает рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн
- 14:56 СМИ: у полицейского блокпоста в Кабуле произошел взрыв
- 14:53 США приветствуют освобождение армянских военнопленных и призывают возвратить и остальных
- 14:40 В связи с кончиной Дживана Гаспаряна Армен Саркисян выразил соболезнования
- 14:33 Никол Пашинян в связи с кончиной Дживана Гаспаряна направил телеграмму соболезнования
- 14:28 В России за сутки из-за коронавируса умерли 737 человек. Это максимум с начала пандемии
- 14:11 На участке Верин Шоржа азербайджанские военнослужащие открыли стрельбу
- 14:08 Армен Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем рождения
- 13:53 Представитель Армении в ЕСПЧ считает работу КМ СЕ по вопросу пленных неудовлетворительной
- 13:50 Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн
- 13:01 СМИ: беспилотники со взрывчаткой атаковали посольство США в Ираке
- 12:52 Скончался известный дудукист Дживан Гаспарян
- 12:34 Авиакомпания Wizz Air будет осуществлять полеты по маршруту Вена-Ереван-Вена
- 12:19 В Армении пройдет «STARMUS FESTIVAL VI: 50 лет на Марсе»
- 12:14 CNN: в США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные
- 12:09 «Масдар» признан победителем тендера на установку в Армении солнечной станции мощностью в 200 МВт
- 11:49 Ваан Керобян сообщил подробности своего рабочего визита в РФ
- 11:22 В Арцахе подтвержден один случай заражения COVID-19
- 11:21 308 случаев возгорания, 4 случая обрушения: МЧС подводит итоги прошедшей недели
- 11:21 Союз художников обещает месяцы, богатые выставками и другими мероприятиями
- 11:09 В Армении подтверждено 55 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 52 заболевших
- 11:07 Никол Пашинян направил поздравительное послание Нурсултану Назарбаеву по случаю его Дня рождения
- 11:02 При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека
- 10:25 Бразилия вышла в финал Кубка Америки
- 10:25 Филиппинские военные обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение С-130
15:18, 30.06.2021
Просмотрели 4365 раз Вопрос Нагорного Карабаха не решен: Нагорный Карабах будет либо армянским, либо его вообще не будет
13:48, 04.07.2021
Просмотрели 1459 раз «Футбольные матчи для диктатора»: статья ZDF об играх Евро-2020 в Баку
20:17, 02.07.2021
Просмотрели 1365 раз Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
23:33, 03.07.2021
Просмотрели 1251 раз 15 пленных вернулись в Армению: известны их имена
11:32, 03.07.2021
Просмотрели 961 раз ЕС выделит около 1,5 млрд евро на реализацию программ в Армении в пяти направлениях