СМИ: у полицейского блокпоста в Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел во вторник в Кабуле. Как сообщил афганский телеканал Ariana со ссылкой на источники в спецслужбах, инцидент произошел у полицейского блокпоста в седьмом районе Кабула.

По предварительным данным, речь идет о взрыве начиненного тротилом автомобиля. Других подробностей пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.