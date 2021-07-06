В связи с кончиной Дживана Гаспаряна Армен Саркисян выразил соболезнования

Президент Армении Армен Саркисян в связи с кончиной легендарного дудукиста, народного артиста Дживана Гаспаряна направил телеграмму соболезнования. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

«С глубокой болью узнал о кончине легендарного армянского дудукиста, народного артиста Дживана Гаспаряна.

Его искусство, эти чарующие мелодии, исходящие из глубины души, давно перешли все грани реальности и пересекли линию вечности.

Дживан Гаспарян своим неповторимым мастерством владения волшебным инструментом вывел нашу народную музыку на международную арену, на сцены мира и в мировое кино, на протяжении десятилетий делая нашу национальную культуру доступной и понятной и зарубежному слушателю.

Великий мастер дудука был одним из столпов нашей современной культуры, с именем которого связывается творческая и трудовая деятельность многих музыкантов и особенно целого поколения дудукистов.

Выражаю свои соболезнования семье, родным и близким Дживана Гаспаряна, поклонникам его искусства в нашей стране и во всем мире и разделяю скорбь всех людей”, - говорится в телеграмме президента.