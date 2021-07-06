В России за сутки из-за коронавируса умерли 737 человек. Это максимум с начала пандемии

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 737 против 654 днем ранее, это максимум за пандемию. Всего от инфекции умерли 139 316 пациентов, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 378, до 5 658 672. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 411, это максимальное значение с 19 февраля. Всего уже выздоровели 5 101 852 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 90,2% от общего числа заразившихся.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 5 498 против 6 557 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 399 830 инфицированных. В относительном выражении прирост составил 0,39%.

За сутки было зарегистрировано 114 смертей из-за ковида, их общее число, по данным штаба, составило 23 115.

В столице были выписаны по выздоровлению 6 019 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 194 207. В настоящее время продолжают лечение 182 508 человек.