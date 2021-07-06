На участке Верин Шоржа азербайджанские военнослужащие открыли стрельбу

Азербайджан в приграничном районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области спровоцировал перестрелку.

Об этом, отвечая на вопрос «Арменпресс», сказал начальник информационного отдела административного аппарата Генштаба Вооруженных сил полковник Самвел Асатрян, касаясь распространившейся информации, что на армяно-азербайджанском участке границы между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла перестрелка.

«Азербайджанские войска сами спровоцировали перестрелку. С армянской стороны один военнослужащий получил легкое ранение. По нашим данным, у азербайджанской стороны двое раненых», - сообщил Самвел Асатрян.