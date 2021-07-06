Армен Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

В послании президента Саргсяна, в частности, говорится:

«Вы, как лидер и как первый президент, внесли решающий вклад в дело развития Казахстана, в его экономический прогресс, социальное благополучие, поднятие престижа страны на международной арене. Я глубоко убежден в том, что Ваша мудрость и видение будущего будут и впредь служить процветанию Вашей страны.

Развивающееся многостороннее взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Казахстаном основывается на дружбе и взаимоуважении. Обе страны в рамках интеграционных союзов активно сотрудничают на многих международных площадках. Республика Армения высоко ценит Ваш большой личный вклад в углубление дружеских отношений, взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

Я со всей искренностью ценю нашу дружбу. С теплотой вспоминаю свой недавний визит в Казахстан, который станет новым импульсом для укрепления сотрудничества между нашими странами».