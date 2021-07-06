СМИ: беспилотники со взрывчаткой атаковали посольство США в Ираке

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с бомбами совершили минувшей ночью рейд над посольством США в Ираке. Как сообщил во вторник новостной портал Shafaq News, системы ПВО, призванные обеспечивать безопасность диппредставительства, открыли огонь по дронам.

По данным одних источников, сбить БПЛА не удалось. Другие источники информировали об уничтожении дронов.

Новостной портал Sabereen News утверждает, что один из беспилотников нанес удар по военному объекту на территории американского посольства. Сведений о нанесенном ущербе пока не поступало. Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники ранее информировал о попытке ракетного обстрела особо охраняемой в центре Багдада "зеленой зоны", где расположен ряд правительственных зданий и иностранных дипмиссий, включая американское посольство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник ракетному обстрелу подверглась военная база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. "Ракеты упали по периметру базы. Не выявлено пострадавших или ущерба", - сообщил в Twitter представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

На днях иракское шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило о возможности нанесения ударов в ответ на обстрелы самолетами ВВС США его позиций на границе с Сирией в ночь на 28 июня.