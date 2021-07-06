Скончался известный дудукист Дживан Гаспарян

На 93-м году жизни скончался Народный артист Армянской ССР Дживан Гаспарян.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал его внук Дживан Гаспарян-младший.

«С большим прискорбием пишу о своей великой потере. Да осветится его душа», - написал он.

Дживан Гаспарян родился в 1928 году в селе Солаг Котайкской области. У него было трудное детство, он рано потерял мать, отец воевал на Второй мировой войне. Он вырос в детском доме. Начал играть на дудуке в шесть лет. В 1947 году он выступал в Москве с народным самодеятельным ансамблем, и после концерта получил от Сталина в подарок часы «Победа». В 1956 г. он получил свою первую премию, в 1959 г. на Четвертом международном фестивале, проводимом под эгидой ЮНЕСКО - первую золотую медаль. Участвуя в этом же конкурсе, в 1962 г. он получил серебряную медаль, в 1973 г. - бронзу. В 1973 г. ему было присвоено почетное звание Народного артиста Армении. Свою международную музыкальную деятельность он начал в 1988 году. Дживан Гаспарян участвовал в создании саундтреков известных фильмов, таких как «Страсти Христовы», «Ронни», «Онегин», «Гладиатор», «Сирано», «Кровавый алмаз», «Снег и пепел» и других. Он выпустил более 20 компакт-дисков, более 1 000 дисков, сыграл около 20 000 концертов.