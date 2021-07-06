С 5 по 11 сентября 2022 года в Армении пройдет «STARMUS FESTIVAL VI: 50 лет на Марсе», посвященный 50-летию первой посадки на Марс. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Впервые этот фестиваль был проведен в общине астрофизиков Тенерифе в 2011 году. Он имеет технологическую направленность и сочетает в себе науку, образование, искусство и технологии.

В Армении «STARMUS FESTIVAL VI: 50 лет на Марсе» предусматривает серию форумов и конференций, различных культурных мероприятий, которые уникальным образом представят публике науку, искусство и музыку. В мероприятии примут участие десятки всемирно известных ученых, инженеров и космонавтов, в том числе и нобелевские лауреаты, звезды мировой музыки, представители науки, искусства и широкой общественности. Фестиваль - хорошая возможность повысить привлекательность Армении для тысяч туристов, укрепить позиции Армении на мировой карте науки и искусства.

Цель фестиваля - создать для молодого поколения новые форматы и возможности, вдохновить на желание приобрести новые навыки, повысить уровень распространения знаний и обучения, сделав его доступным для всех.

Фестиваль организован под эгидой президента Республики Армения в сотрудничестве с Министерством высокотехнологичной промышленности Республики Армения.

Напомним, «STARMUS FESTIVAL VI: 50 лет на Марсе» согласно соглашению между «Starmus Universe 2007 S.L.» и МНОКС, подписанному в 2020 году, планировалось провести в Армении в сентябре 2021 года. Фестиваль перенесен из-за пандемии COVID-19.