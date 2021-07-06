В Арцахе подтвержден один случай заражения COVID-19
11:22, 6 Июль, 2021
В Арцахе по состоянию на 11:00 6 июля подтвержден 1 новый случай заражения COVID-19.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.
В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 7 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.
В 2021 г. в Арцахе проведено 9 174 теста на COVID-19, из них 922 оказались с положительным результатом.
Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в районных медицинских учреждениях.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен