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В Арцахе подтвержден один случай заражения COVID-19

В Арцахе подтвержден один случай заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 6 июля подтвержден 1 новый случай заражения COVID-19.  

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 7 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В  2021 г. в Арцахе проведено 9 174 теста на COVID-19, из них 922 оказались с положительным результатом.

Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в районных медицинских учреждениях.  


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