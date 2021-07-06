308 случаев возгорания, 4 случая обрушения: МЧС подводит итоги прошедшей недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 28 июня по 4 июля зарегистрировано 802 случая, 429 из которых - чрезвычайные, в том числе 308 случаев возгорания, 4 обрушения, 7 несчастных случаев из-за сильных ветров, 4 несчастных случая из-за града, 16 попыток самоубийства, 79 дорожно-транспортных происшествий, а также 185 бытовых вызовов. Пострадали 122 человека, благодаря оперативным спасательным операциям спасены 6 человек Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение МЧС, на прошлой неделе зарегистрировано 13 смертей из-за несчастных случаев. Зарегистрировано 13 случаев отравления.

Вследствие погодных условий и других факторов зафиксировано 8 случаев блокировки автотранспорта. Спасатели оказали помощь 9 гражданам и 9 автомобилей, заблокированных на дорогах, перевезли в безопасную зону. МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.