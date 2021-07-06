Союз художников обещает месяцы, богатые выставками и другими мероприятиями

Союз художников Армении в течение всего лета обещает интересные и содержательные выставки, на которых будут представлены работы как уже известных, так и молодых художников.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель союза Сурен Сафарян рассказал о выставке-конкурсе «Иран глазами армянских художников», инициированной в Армении совместно с Исламской Республикой Иран, первый этап подготовки которой уже завершился. «Отобраны художники и их работы. Выставка намечена на осень. Жюри выберет пять участников, которые отправятся в Иран, знакомиться с местной культурой и работать там, а в следующем году запланирован визит иранских художников в Армению. Будет тот же формат, мы увидим Армению их глазами», - сказал Сурен Сафарян.

Он отметил, что интерес к конкурсу был довольно большим. Информация на официальной странице Союза художников в Facebook регулярно обновлялась, было много участников. На предстоящей выставке будет представлено около 70 работ, большая часть которых была создана специально для конкурса 2021 года. По словам Сафаряна, участники в основном обращались к архитектурным сооружениям Ирана, рисовали пейзажи, натюрморты, абстракции и в других жанрах.

2 июля в зале Союза художников «Ара Саргсян» и в выставочном зале второго этажа открылись интересные выставки. Выставка на первом этаже называется «Черное». Смысл состоит в исключении черного цвета, как плохого. «Это уникальная выставка, на которой представлены работы современных армянских художников, художников из разных стран, другая - персональная выставка Марине Степанян, недавней выпускницы Государственной академии художеств Армении, которая включает ее графические работы», - представил Сурен Сафарян.

Он знаменательным событием считает и выход в свет периодического издания Союза художников «Мастерская», которое, пролистав, можно ознакомиться с деятельностью союза, с выставками, международными событиями и с другими новостями. Издание будет выходить в свет раз в три месяца.

С июля и с августа до конца года регулярно будут проводиться выставки. Одним из важных событий осени станет традиционная выставка «Осенний салон», на которой обычно представляются многожанровые работы лишь членов Союза художников.

Говоря о молодых художниках и скульпторах, Сурен Сафарян сказал, что нет сомнений в том, что подрастает прекрасное поколение. «Я преподаю рисунок в Государственной академии художеств, и очень хорошо знаю наших студентов. Это прекрасное поколение. Они активно участвуют в наших выставках. Несколько дней назад студенты гюмрийского филиала академии выехали в Дом творчества союза общины Шогакат, который находится на берегу Севана. Они там рисовали», - сказал Сафарян, подчеркнув, что Дом творчества достался им с множеством проблем, они вкладывались каждый год. В этом году полностью отремонтированы шесть комнат на первом этаже первого корпуса.

Анжела Амбарцумян