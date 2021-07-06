В Армении подтверждено 55 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 52 заболевших

По состоянию на 11:00 6 июля в Армении подтверждено 55 новых случаев заражения COVID-19, 52 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 655 тестов. Всего проведено 1 209 287 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 225 661 случаев заражения COVID-19, 217 250 из которых вылечились, есть 4 530 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 780 пациентов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.