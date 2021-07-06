Никол Пашинян направил поздравительное послание Нурсултану Назарбаеву по случаю его Дня рождения

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян направил Нурсултану Назарбаеву, первому президенту Республики Казахстан, поздравительное послание по случаю его дня рождения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, позвольте от всего сердца поздравить Вас с Днем рождения! Убежден, что Ваш богатый опыт, мудрость и целеустремленность в Вашей многолетней политической деятельности и далее будут способствовать процветанию дружественного Казахстана.

Подтверждаю готовность Армении к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном во всех сферах, что полностью соответствует интересам народов наших стран. Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Казахстана - мира и благополучия», - говорится в послании Никола Пашиняна.