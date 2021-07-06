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При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека

При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения во вторник в результате взрыва на заводе по производству биотоплива в городе Ловосице в Устецком крае на северо-западе Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Один из пострадавших получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу вертолетом спасателей. Груды металлических листов, которые составляли часть конструкции здания одного из цехов предприятия, взрывной волной отбросило на десятки метров. Они завалили, в частности, участок железной дороги, проходящий близ территории завода. Движение поездов там остановлено,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Взрыв произошел на территории завода, принадлежащего компании Preol. Это крупнейший производитель биотоплива в Чехии. На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Выбросов ядовитых веществ в воздух не произошло, уточнило ТВ.

 


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