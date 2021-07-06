Филиппинские военные обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение С-130

Военные обнаружили бортовой самописец самолета C-130, разбившегося на острове Холо. Об этом во вторник медиагруппе ABS-CBN сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана.

По его словам, черный ящик был обнаружен еще в понедельник. "Прямо сейчас он находится у следователей, они выясняют, какой был последний разговор между пилотом и экипажем", - пояснил он. Собеджана добавил, что поручил ВВС проверить летную годность военных самолетов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Он также заявил об открытости ВС для расследования происшествия законодательным органом. "Это прерогатива Конгресса и всех, кто хотел расследовать инцидент", - сказал военный.

Между тем семь из 49 погибших военных были опознаны. Личности остальных будут идентифицированы с помощью анализа ДНК.

4 июля самолет ВВС Филиппин С-130 разбился во время приземления в аэропорту в провинции Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных, которые направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. В результате авиакатастрофы погибли 52 человека, в том числе трое гражданских, различные травмы получили 47 военных и четыре человека, находившихся на земле в момент падения самолета. Согласно первоначальной версии, С-130 пролетел взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.