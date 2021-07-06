Католикос Арам I пожелал Папе Римскому Франциску скорейшего выздоровления

После возвращения из Ватикана Католикос Великого Дома Киликии Его Святейшество Арам I направил Папе Римскому Франциску письмо, в котором поблагодарил его за теплый прием, а также за его участие во встрече христианских лидеров и за особую заботу о ливанском народе. Об этом «Арменпресс» сообщил Католикосат Великого Дома Киликии.

Католикос Арам I подчеркнул, что встреча, созванная в Ватикане, еще раз подчеркнула необходимость тесного сотрудничества по тем направлениям, которые вызывают беспокойства, в то же время она привлекла внимание международного сообщества на неотложный императив скорейшего решения существующей внутри Ливана сложной ситуации.

Католикос Киликийский пожелал скорейшего выздоровления Папе Франциску, который накануне перенес операцию.