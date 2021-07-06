В преддверии полуфинального матча Евро-2020 «Италия-Испания»

Начинаются полуфинальные матчи чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в первом полуфинале сразятся основные фавориты турнира - Испания и Италия. Италия выиграла последние 6 игр, Испания сыграла вничью три из шести игр, выиграла только три.

Перед матчем тренеры обеих команд о предстоящей игре говорили довольно сдержанно. По словам главного тренера испанской команды Луиса Энрике, в этой полуфинальной игре обе команды не смогут занять на поле доминирующие позиции. «У Италии очень хорошие игроки, что делает ее отличной командой. Они и атакуют, и защищаются всей командой”, - сказал специалист.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини игру против «красной фурии» не может назвать легкой. «Этот матч будет отличаться от других наших игр. Испания была доминирующей на протяжении многих лет, и теперь в команде новое поколение», - сказал он.

Первый матч полуфинала чемпионата Европы состоится в Лондоне, на стадионе Уэмбли. Он начнется в 23:00 по ереванскому времени.