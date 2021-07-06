Команда «Урарту» уже в Словении

Футбольный клуб «Урарту» уже прибыл в Словению.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. «Урарту» вылетел в Словению прямым рейсом Ереван-Марибор, где 8 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги европейских конференций УЕФА состоится матч с «Марибором».

В составе «Урарту» в Словению отправились 24 футболиста. Арсен Бегларян и Джонел Дезире не из-за полученных травм не смогут участвовать в матче с «Марибором». Состав команды:

Вратари:

Анатолий Айвазов, Григорий Матесян;

Защитники:

Эдгар Григорян, Соломон Нирисарике, Вадим Парамонов, Нана Антви, Анна Менсах, Петр Тен, Харитон Айвазян, Эрик Симонян, Эрик Пилоян;

Полузащитники;

Акоп Акопян, Угочукву Иву, Витиньо, Олег Поляков, Нарек Григорян, Нарек Агасарян, Сергей Мкртчян, Роберт Баграмян, Петр Мутумос, Ливио Милт;

Нападающие:

Артур Миранян, Карен Мелконян, Геворг Тарахчян;

Итак, первый матч «Марибор» - «Урарту» состоится 8 июля в Мариборе на стадионе «Людски Врт». Начало в 22:45 по ереванскому времени. Встреча будет транслироваться по телеканалу «Шант».