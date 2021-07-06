Франция приветствует освобождение 15 пленных армян и призывает Азербайджан освободить всех

Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 пленных армян в обмен на карты минных полей.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, это заявление распространило МИД Франции. «Франция приветствует освобождение 15 граждан Армении, захваченных Азербайджаном в плен, как и передачу карт минных полей Физулинского и Зангеланского районов Арменией», - говорится в заявлении МИД Франции.

В МИД Франции отметили, что это значительный шаг к ослаблению напряженности и восстановлению доверия между сторонами. МИД Франции призвало стороны выполнять обязательства, взятые в рамках заявления от 9 ноября 2020 года, включая предметный диалог и освобождение всех армянских пленных.

В заявлении говорится, что Франция подтверждает свою готовность содействовать долгосрочному миру на Южном Кавказе.

3 июля правительство Республики Армения сообщило, что при посредничестве российской стороны в Армению вернулись 15 граждан Армении, захваченных Азербайджаном в плен. Армянская сторона, как проявление доброй воли, передала Азербайджану карты минных полей Физулинского и Зангеланского районов.