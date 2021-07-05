Армен Григорян выразил обеспокоенность некоторыми оценками в заявлении генсека ОДКБ

Состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, в начале телефонного разговора генсек ОДКБ поздравил Армена Григоряна с успешной организацией внеочередных парламентских выборов 20 июля.

Затем секретарь Совета безопасности Армен Григорян выразил обеспокоенность некоторыми формулировками и оценками, озвученными в заявлении генсека ОДКБ от 3 июля.

Секретарь Совета безопасности выразил убежденность, что сложившуюся ситуацию нельзя назвать инцидентом, так как азербайджанские военнослужащие уже длительное время не покидают суверенную территорию Республики Армения. Учитывая, что действия азербайджанской стороны являются очевидной попыткой оккупации части суверенной территории Республики Армения, Армен Григорян еще раз подчеркнул, что необходимо проявлять сдержанность в формулировках на уровне Секретариата ОДКБ, чтобы не подвергать опасности конструктивные усилия по разрешению ситуации.

В завершение беседы Армен Григорян подчеркнул, что целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что 3 июля Зась заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне. "Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал он.