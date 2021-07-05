Азербайджанский солдат обстрелял хачкар Гадрутского мемориала

В социальных сетях распространяется видеоролик, который является еще одним ярким доказательством политики Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия и осквернению памятников на оккупированных территориях Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, на видео видно, как азербайджанский солдат стреляет из автоамта по хачкару Гадрутского мемориала.

Из видео становится ясно, что памятник осквернен: он покрыт азербайджанскими надписями.