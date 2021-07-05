Известна дата проведения заседания КС по пересмотру итогов выборов

Конституционный суд 9 июля рассмотрит заявления четырех политических сил, оспаривающих результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт Конституционного суда, заседание начнется в 11:00.

Конституционный суд решил объединить заявления блоков «Армения», «Честь имею», партий «Пробуждение» и «Армянская Родина» об оспаривании результатов выборов, поскольку в них говорится об одном и том же вопросе. Все заявки будут рассматриваться совместно на одном заседании. Судья Эдгар Шатирян назначен докладчиком по объединенному делу.

Судебное разбирательство по делу будет проходить в устной форме.