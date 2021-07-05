Германия сняла ограничения на въезд для граждан Армении

Германия пересмотрела ограничения на въезд в страну для граждан из других стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на schengenvisainfo, что Германия сняла ограничения на въезд в том числе для граждан Армении.

Также были сняты ограничения для граждан Молдовы, Черногории, Косово, Катара, Канады, Иордании, Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Брунея.

Отмечается, что любой, кто живет в одной из этих стран, может въехать в Германию без важных причин для поездки и независимо от статуса вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что Германия взяла под контроль ситуацию с коронавирусом.