Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается: Песков

Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается, никаких обсуждений с властями этой республики или с талибами на этот счет не ведется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан и ведутся ли такие обсуждения с властями этой республики или с талибами.

"Насчет дополнительного контингента я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, а мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, соответственно, будут приниматься нашими военными пограничниками необходимые решения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Россия направить дополнительный контингент в Таджикистан на границу с Афганистаном.

"В целом, мы уже неоднократно говорили и повторяли, что, конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана, развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", - оценил представить Кремля ситуацию в регионе в целом.