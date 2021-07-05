С 5-10 июля в Араратской долине и ее предгорьях, предгорьях региона Вайоц Дзор, долинах региона Сюник и городе Ереван ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на территории Армении с 5-6 и 10-го июля ожидается погода без осадков. С 7-9 после полудня в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Днем 5-го июля температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

В городе Ереван с 5-6 и 10-го июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 7-9 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.