Ушел из жизни Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте Мосфильма.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, <...> отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — добавляется в тексте соболезнования.

О том, что режиссер заразился, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

Дату прощания назовут позже.

Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

В большом кино в качестве актера заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на его счету около 120 ролей.

Режиссерский дебют состоялся в 1976-м музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Потом были "Москва слезам не верит", которая в 1981 году получила "Оскар", а также "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие.

Владимир Меньшов — заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.