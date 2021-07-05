Ишхан Сагателян переизбран представителем Верховного органа АРФД Армении

В Ереване 2-4 июля состоялось 24-е заседание Верховного Собрания АРФ “Дашнакцутюн”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью АРФД, на встрече была рассмотрена деятельность Верховного органа АРФД в 2019-2021 годах и даны соответствующие оценки. В ходе встречи была подробно обсуждена политическая, безопасностная, социально-экономическая, морально-психологическая ситуация в стране.

Утверждены принципы, приоритеты и деятельность организации АРФД в Армения на ближайшие два года. По итогам обсуждений были приняты решения и заявление Верховного собрании АРФД.

По итогам собрания избран Верховный орган АРФД в следующем составе:

Ишхан Сагателян,

Симон Симонян,

Лилит Галстян,

Арцвик Минасян,

Микаел Манукян,

Тарон Тоноян,

Ашот Симонян,

Акоп Матилян,

Игорь Саркисян,

Аргишти Геворкян,

Сурен Манукян,

Баграт Есаян,

Петрос Мегрян.

Ишхан Сагателян был переизбран представителем Верховного органа АРФ от Армении “Дашнакцутюн” на первом заседании Верховного собрания.