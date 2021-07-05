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Родители 13 детей Геворг и Гоар Бежаняны награждены Медалью родительской славы

Родители 13 детей Геворг и Гоар Бежаняны награждены Медалью родительской славы

Геворг и Гоар Бежаняны, в семье которых несколько дней назад родилась маленькая Ева, 13-й ребенок в семье, указом президента Армении Армена Саркисяна награждены Медалью родительской славы. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Геворг и Гоар Бежаняны награждены за обеспечение необходимых условий для здоровья, образования, полноценного и гармоничного физического, духовного и нравственного развития детей.


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