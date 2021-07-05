Операция Папы Франциска прошла удачно

Директор Зала печати Ватикана сообщил, что операция Папы Франциска прошла успешно. Хирургическое вмешательство проведено при общем обезболивании.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальные новости Ватикана, Операцию провел профессор Серджо Альфиери, которому ассистировали проф. Луиджи Софо, Антонио Торторелли и Роберта Менги, а также анестезиолог профессор Массимо Антонелли, проф. Лилиана Соллацци, Роберто Де Чикко и Маурицио Соаве. В операционной присутствовал личный врач Папы профессор Бернабеи.

Святейший Отец был госпитализирован в связи с плановой операцией.