Указом президента Армении, всемирно известный дирижер Рикардо Мути, который 4 июля возглавил концерт «Радиусы дружбы» в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спендиаряна, награжден орденом “Дружбы”. Об этом сообщили

Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.