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Рикардо Мути награжден орденом "Дружбы"

Рикардо Мути награжден орденом "Дружбы"
Указом президента Армении, всемирно известный дирижер Рикардо Мути, который 4 июля возглавил концерт «Радиусы дружбы» в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спендиаряна, награжден орденом “Дружбы”. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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