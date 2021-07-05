Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Ваге Казаряну присвоено звание генерал-майора полиции

Ваге Казаряну присвоено звание генерал-майора полиции

Указом президента Армении, начальнику полиции Армении полковнику Ваге Робертовичу Казаряну присвоено звание генерал-майора полиции. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации