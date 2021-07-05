Ваге Казаряну присвоено звание генерал-майора полиции
Указом президента Армении, начальнику полиции Армении полковнику Ваге Робертовичу Казаряну присвоено звание генерал-майора полиции. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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