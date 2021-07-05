Временно будет приостановлено газоснабжение абонентов ряда населенных пунктов

С 09:00 часов 6 июля до 18:00 часов 7 июля в целях проведения плановых работ будет приостановлено газоснабжение абонентов в селах Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен, Джраховит Араратской области, на ООО «Лига», «Этро», «Ован-Лиан», «Арт-Там», «Фривей-Экспресс», «АРМ Газ», «Шаумян Газ», «Саранд», «Хчакар Муса» и АЗС «Артак».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ ЗАО «Газпром Армения», в целях проведения плановых работ 6 июля с 10:00 до 18:00 часов будет приостановлено газоснабжение в городе Чамбарак Гегаркуникской области - ул.Тигран Мец, Баграмяна, Севака, Нжде, 21 сентября, Зоравара Андраника, Байрона, Чаренца, Комитаса, Теряна, Исакова, Туманяна, Маштоца, С. Чилингаряна, Исаакяна, 23 августа, Гетапня, Сараландж, пер. Лео, села Ваган, «Урса мажор», АЗС ООО «Тигарелл» владельца Арсена Надаряна, предприятия «Тигран Шахназарян», детсада №3, пожарно-спасательный отряд Чамбарака, организации «Социальный диалог»; с 10:00 14:00 часов — газоснабжение Нораванского района общины Верин Птгни Котайкской области.

Компания приносит извинения потребителям газа и просит их соблюдать правила безопасности.