6-й язык — с текстовым, аудио и видео контентом. В Арменпресс скоро появится раздел на турецком

Если мы хотим заполнить большой информационный пробел в Турции о событиях в Армении, сделать более понятным для Турции то, что говорит Армения, если хотим достичь признания Геноцида армян в Турции, а также донести новости с родины для многочисленного армянского населения Турции, не говорящего по-армянски, то в информационном поле мы должны также «заговорить по-турецки».

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил Арам Ананян — директор информационного агентства Арменпресс, отметив, что в ближайшее время новостная продукция руководимого им ИА будет доступна читателям также на турецком языке, который станет шестым языком агентства. По словам Арама Ананяна, агентство выходит на новый этап развития,и самое время старейшему в Армении СМИ испытать себя в самых современных, «молодых» форматах.

«У нас уже были пробные новостные продукты на турецком и итальянском - во время 44-дневной Арцахской войны, в дополнение к нашим 5 рабочим языкам (армянский, русский, английский, французский и арабский), но с этого года турецкий уже основательно займет место среди рабочих языков нашего СМИ. Турецкий сайт агентства будет готов в ближайшие дни. Хочу подчеркнуть, что агентство не будет ограничиваться только текстовой информацией, мы обогатим контент и другими форматами», - сказал директор Арменпресс, подчеркнув, что это относится не только к турецкому, но и ко всем другим языкам.

В частности, в Арменпресс уже задействованы подкасты, которые выпускаются регулярно и относятся к различным вопросам, представляющим общественный интерес.

«Эти форматы мы увеличим, расширим, сделаем их многоязычными. В стадии подготовки находится также создание и обогащение нашего собственного видеопродукта. Другими словами, агентство выходит на новый этап развития. Полагаем, настало время самому старому изданию – старейшине армянских СМИ, испытать себя и в самых «молодых» форматах, - говорит Арам Ананян.

Что касается выбора турецкого языка в качестве нового языка вещания, директор агентства подчеркивает. «Мы считаем, что существует большой пробел в содержании информации, поступающей из Армении в Турцию, большой разрыв в представлениях об Армении. Думаю, любая спекуляция по этому вопросу неуместна, так как турецкая версия будет работать не для армянского, а для туркоязычного новостного рынка, который искажает представления об Армении. И если мы хотим, чтобы слово Армении было доступным и понятным для Турции, мы должны попробовать и эту методологию. Если хотим, чтобы признание Геноцида армян стало необратимым в Турции, мы должны «заговорить по-турецки». Если мы осознаем, что в Турции проживает достаточно плотная часть армянского населения, не говорящего по-армянски, то должны донести информацию о происходящем на родине именно на турецком».

Главным редактором турецкой службы Арменпресс назначен Раффи Эрмон Аракс — известный армянский журналист из Стамбула, который будет вести и подкасты Арменпресс на турецком — аудиопрограмму «Беседы с Раффи Эрмоном Араксом».

В турецкой службе ИА Арменпресс будет работать команда тюркологов и журналистов из 5 человек - во главе с Раффи Эрмоном Араксом.

В беседе с Арменпресс он сообщил, что новости агентства на турецком будут представлены в трех различных форматах: текстовая информация, аудиопрограммы (или подкасты), а также интервью, публикуемые на видеоплатформе YouTube.

«Нашей аудиторией будет Турция — независимо от национальности и вероисповедания. Предполгая, что в Турции множество людей, которые испытывают серьезный информационный голод о событиях в Армении и об армянах, из всего информационного моря Арменпресс мы будем выбирать вести, интересующие турецкий народ, перевить их на турецкий и публиковать на сайте. Потому что еще во время 44-дневной войны лично мне много звонили из Турции турки – нормальные журналисты, которые говорили: «Мы здесь не верим своим, что там у вас происходит? Скажите вы, пожалуйста, что к чему», - пояснил наш собеседник.

Раффи Эрмон Аракс также рассказал о той реакции, которая последовала после первого подкаста.

«1 июля в эфир вышел первый подкаст. У нас были действительно интересные отзывы. Были те, кто плакал, те, кто радовался, и среди последних - и армяне, и не армяне. Один из звонивших сказал: «Впечатление такое, как если бы еврей в Германии вел на немецком, в немецком стиле, с немецким юмором, но профессионально сделанную радиопрограмму». И сказал, что там с нетерпением ждут следующего выпуска. Словом, не на шутку заинтересовались», - сказал Раффи Эрмон Аракс.

Сообщаем, что вместе с первым турецким подкастом 1 июля была запущена турецкая страница Арменпресс в Twitter и турецкий Telegram-канал. А через несколько дней будет готов турецкий сайт агентства.