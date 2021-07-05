В Армении привилось 88 тыс 164 человека

С момента начала вакцинации против COVID-19 в Армении по состоянию на 4 июля проведено 88 164 прививки, из них первая доза - 66 491, вторая - 21 673. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели: в субботу-воскресенье установлено дежурство с 10:00 до 16:00. Для постановки на прививку необходимо заранее позвонить в предпочитаемую поликлинику, независимо от регистрации, также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Министерство сообщает, что вакцины бесплатные.

Вакцинами «AstraZeneca», «Sputnik-V» и «CoronaVac» могут привиться лица старше 18 лет по добровольному принципу.